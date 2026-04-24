Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Cyanotypes, par Amandine des Cyanogirls Belfort

Atelier Cyanotypes, par Amandine des Cyanogirls Belfort vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 12 Rue Général Lecourbe

Ville : 90000 Belfort

Département : Territoire de Belfort

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 40 40 40 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Belfort

Atelier Cyanotypes, par Amandine des Cyanogirls

12 Rue Général Lecourbe Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29 20:30:00

Date(s) :
2026-05-29

Atelier Cyanotypes, par Amandine des Cyanogirls   .

12 Rue Général Lecourbe Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 40 59 79  sophie@limaginarium-belfort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Cyanotypes, par Amandine des Cyanogirls

L’événement Atelier Cyanotypes, par Amandine des Cyanogirls Belfort a été mis à jour le 2026-04-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Belfort (Territoire de Belfort)