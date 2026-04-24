Belfort

Atelier Cyanotypes, par Amandine des Cyanogirls

12 Rue Général Lecourbe Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29 20:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Atelier Cyanotypes, par Amandine des Cyanogirls .

12 Rue Général Lecourbe Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 40 59 79 sophie@limaginarium-belfort.fr

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English : Atelier Cyanotypes, par Amandine des Cyanogirls

L’événement Atelier Cyanotypes, par Amandine des Cyanogirls Belfort a été mis à jour le 2026-04-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)