Journée mondiale du don de sang Centre ATRIA Belfort

Belfort

Journée mondiale du don de sang

Centre ATRIA Avenue de l’espérance Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-19

Chaque jour, les dons de sang sont indispensables pour soigner des milliers de patients. Qu’il s’agisse de traiter des maladies graves, de soutenir des interventions chirurgicales ou de faire face à des urgences, chaque goutte compte. Les besoins sont permanents et aucun produit ne peut remplacer le sang humain. Donner son sang, c’est offrir une heure de son temps pour sauver des vies.

Pour célébrer ce geste citoyen d’une importance vitale, l’Établissement Français du Sang vous invite à participer à un grand rendez-vous collectif et solidaire au Centre de Congrès Atria.

Quand venir donner ?

• Vendredi 19 juin de 11h à 18h

• Samedi 20 juin de 9h à 13h

Une expérience unique et conviviale Loin de l’image austère d’un rendez-vous médical, cette collecte exceptionnelle est pensée comme un véritable moment de partage. Nous vous accueillons dans une ambiance chaleureuse, bienveillante et festive. Au programme des animations pour rythmer vos pas et une collation gourmande et réconfortante spécialement préparée pour que vous puissiez récupérer après votre don.

L’équipe de l’EFS sera entièrement mobilisée pour accompagner chaque profil, et tout particulièrement les nouveaux donneurs. Pas d’inquiétude à avoir si c’est votre première fois, vous serez guidé pas à pas avec le sourire.

Mobilisez vos proches, vos collègues ou vos amis, et venez faire une bonne action dans la joie, tous ensemble ! Votre générosité fait la différence. .

Centre ATRIA Avenue de l’espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 58 49 90

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English : Journée mondiale du don de sang

L’événement Journée mondiale du don de sang Belfort a été mis à jour le 2026-05-21 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)