L’imaginalab atelier partagé Belfort
L’imaginalab atelier partagé Belfort mercredi 20 mai 2026.
Belfort
L’imaginalab atelier partagé
12 Rue Général Lecourbe Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 19:00:00
fin : 2026-05-20 21:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Se poser deux heures et ne rien faire d’autre que créer ?
Reprendre continuer l’un des mille projet entamé et laissé de côté ?
Nous sommes nombreux.ses à en avoir envie !
C’est ce que propose l’Imagina’lab )
Venez seul·e ou à plusieurs pour pratiquer en autonomie,
au contact d’autres personnes aux pratiques différentes
et entouré·es des oeuvres des artistes exposé·es .
12 Rue Général Lecourbe Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 40 59 79 sophie@limaginarium-belfort.fr
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English : L’imaginalab atelier partagé
L’événement L’imaginalab atelier partagé Belfort a été mis à jour le 2026-04-23 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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