Belfort

L’imaginalab atelier partagé

12 Rue Général Lecourbe Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 19:00:00

fin : 2026-05-20 21:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Se poser deux heures et ne rien faire d’autre que créer ?

Reprendre continuer l’un des mille projet entamé et laissé de côté ?

Nous sommes nombreux.ses à en avoir envie !

C’est ce que propose l’Imagina’lab )

Venez seul·e ou à plusieurs pour pratiquer en autonomie,

au contact d’autres personnes aux pratiques différentes

et entouré·es des oeuvres des artistes exposé·es .

12 Rue Général Lecourbe Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 40 59 79 sophie@limaginarium-belfort.fr

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English : L’imaginalab atelier partagé

L’événement L’imaginalab atelier partagé Belfort a été mis à jour le 2026-04-23 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)