Bavilliers

MONOPOL’ICE

Patinoire Christian Ochem Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

Sur la surface étincelante de la patinoire, le temps devient un adversaire. Deux aventuriers se retrouvent projetés au cœur d’une partie de jeu grandeur nature dirigée par le mystérieux Maître du Temps.

Armé de son sablier géant, le Maître du Temps impose ses règles et transforme la glace en un plateau de jeu plein de mystères. Les joueurs s’affrontent et s’allient pour défier la montre.

Parviendront-ils à s’en libérer avant que le dernier grain de sable ne tombe ?

Le Maître du Temps gagnera-t-il la partie ou l’un des joueurs parviendra-t-il à devenir le héros ?

Faites vos jeux, rien ne va plus ! Que la partie commence ! .

Patinoire Christian Ochem Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 44 98 82 neige.prudent@gmail.com

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English : MONOPOL’ICE

L’événement MONOPOL’ICE Bavilliers a été mis à jour le 2026-05-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)