Fête de la Jeunesse Parc de la Fraternité Bavilliers

Bavilliers

Fête de la Jeunesse

Parc de la Fraternité Grande Rue François Mitterrand Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Depuis de nombreuses années, cette manifestation familiale réunit les enfants, les adolescents et les familles autour d’une thématique différente chaque année. L’édition 2026 proposera une immersion dans un univers inspiré des célèbres Gaulois.

Cette journée est organisée par les services jeunesse et culturels de la ville.

Informations pratiques

0 à 3 ans

La Courte Échelle

De 14h à 17h30

4 à 17 ans

Parc de la Fraternité

De 14h à 18h

La Ville de Bavilliers invite les familles à venir partager cette après-midi festive et conviviale dédiée à la jeunesse. .

Parc de la Fraternité Grande Rue François Mitterrand Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 57 38 88 mairie@bavilliers.fr

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English : Fête de la Jeunesse

L’événement Fête de la Jeunesse Bavilliers a été mis à jour le 2026-05-11 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)