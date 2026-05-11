Fête de la Jeunesse Parc de la Fraternité Bavilliers
Fête de la Jeunesse Parc de la Fraternité Bavilliers samedi 13 juin 2026.
Bavilliers
Fête de la Jeunesse
Parc de la Fraternité Grande Rue François Mitterrand Bavilliers Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Depuis de nombreuses années, cette manifestation familiale réunit les enfants, les adolescents et les familles autour d’une thématique différente chaque année. L’édition 2026 proposera une immersion dans un univers inspiré des célèbres Gaulois.
Cette journée est organisée par les services jeunesse et culturels de la ville.
Informations pratiques
0 à 3 ans
La Courte Échelle
De 14h à 17h30
4 à 17 ans
Parc de la Fraternité
De 14h à 18h
La Ville de Bavilliers invite les familles à venir partager cette après-midi festive et conviviale dédiée à la jeunesse. .
Parc de la Fraternité Grande Rue François Mitterrand Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 57 38 88 mairie@bavilliers.fr
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English : Fête de la Jeunesse
L’événement Fête de la Jeunesse Bavilliers a été mis à jour le 2026-05-11 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)