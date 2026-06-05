Te Araroa 3 000 km à pied à travers la Nouvelle-Zélande Salle des Ricochets Bavilliers

Bavilliers

Te Araroa 3 000 km à pied à travers la Nouvelle-Zélande

Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

La médiathèque de Bavilliers vous invite à une soirée d’évasion en compagnie d’Amaury Lainé.

À travers une projection photographique commentée, il partagera son incroyable aventure sur le Te Araroa, le sentier de grande randonnée qui traverse la Nouvelle-Zélande du nord au sud. Pendant plusieurs mois, il a parcouru plus de 3 000 kilomètres à pied, découvrant des paysages spectaculaires, une nature préservée et une culture fascinante.

Cette rencontre sera l’occasion de voyager au cœur de l’un des plus beaux pays du monde, à travers des images inédites et le récit d’une expérience humaine et sportive hors du commun. .

Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr

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English : Te Araroa 3 000 km à pied à travers la Nouvelle-Zélande

L’événement Te Araroa 3 000 km à pied à travers la Nouvelle-Zélande Bavilliers a été mis à jour le 2026-06-01 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)