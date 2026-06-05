Te Araroa 3 000 km à pied à travers la Nouvelle-Zélande Salle des Ricochets Bavilliers
Te Araroa 3 000 km à pied à travers la Nouvelle-Zélande Salle des Ricochets Bavilliers vendredi 19 juin 2026.
Bavilliers
Te Araroa 3 000 km à pied à travers la Nouvelle-Zélande
Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
La médiathèque de Bavilliers vous invite à une soirée d’évasion en compagnie d’Amaury Lainé.
À travers une projection photographique commentée, il partagera son incroyable aventure sur le Te Araroa, le sentier de grande randonnée qui traverse la Nouvelle-Zélande du nord au sud. Pendant plusieurs mois, il a parcouru plus de 3 000 kilomètres à pied, découvrant des paysages spectaculaires, une nature préservée et une culture fascinante.
Cette rencontre sera l’occasion de voyager au cœur de l’un des plus beaux pays du monde, à travers des images inédites et le récit d’une expérience humaine et sportive hors du commun. .
Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr
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English : Te Araroa 3 000 km à pied à travers la Nouvelle-Zélande
L’événement Te Araroa 3 000 km à pied à travers la Nouvelle-Zélande Bavilliers a été mis à jour le 2026-06-01 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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