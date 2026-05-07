Bavilliers

GALA ASMB Patinage Artistique Silence,ça tourne… Action !

PATINOIRE CHRISTIAN OCHEM Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Silence,ça tourne… Action !

Cette année, les patineurs de l’ASMB vous embarquent dans un voyage à travers l’univers du cinéma !

Plus de 95 patineurs seront réunis sur la glace pour vous offrir un spectacle rythmé, émouvant et spectaculaire des plus jeunes débutants aux patineurs les plus expérimentés.

Costumes, musiques, lumières et chorégraphies vous feront revivre les plus grands moments du grand écran .

Nous vous attendons nombreux pour partager cette belle soirée en famille et entre amis . .

PATINOIRE CHRISTIAN OCHEM Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté el.pa90@sfr.fr

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English : GALA ASMB Patinage Artistique Silence,ça tourne… Action !

L’événement GALA ASMB Patinage Artistique Silence,ça tourne… Action ! Bavilliers a été mis à jour le 2026-05-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)