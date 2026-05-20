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Trad’n Jazz bal concert Place Jean Moulin Bavilliers

Trad’n Jazz bal concert Place Jean Moulin Bavilliers samedi 6 juin 2026.

Lieu : Place Jean Moulin

Adresse : Centre Jean Moulin

Ville : 90800 Bavilliers

Département : Territoire de Belfort

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Bavilliers

Trad’n Jazz bal concert

Place Jean Moulin Centre Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Le Conservatoire Henri-Dutilleux vous propose une soirée festive autour des musiques traditionnelles et du jazz avec le spectacle Trad’n Jazz.

Les ensembles Trad du Conservatoire de Belfort assureront la première partie avant de laisser place à un concert mêlant violon, vielle à roue, accordéon diatonique, cornemuse, saxophone, guitare électrique, contrebasse et batterie.

Une soirée conviviale et entraînante à partager entre amis ou en famille.

Distribution
Violon Grégoire Durand
Vielle à roue Frédéric Holweck
Accordéon diatonique Cédric Martin
Cornemuse Vincent Belin
Saxophone Laurent Lehmann
Guitare électrique Georges Guy
Contrebasse Laurent Sigrist
Batterie Hervé Berger

Buvette sur place en partenariat avec l’association CHICHE MUSIK.

Organisateur Conservatoire Henri-Dutilleux Grand Belfort.   .

Place Jean Moulin Centre Jean Moulin Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02  mediatheque@bavilliers.fr

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English : Trad’n Jazz bal concert

L’événement Trad’n Jazz bal concert Bavilliers a été mis à jour le 2026-05-20 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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