Trad’n Jazz bal concert Place Jean Moulin Bavilliers

Bavilliers

Trad’n Jazz bal concert

Place Jean Moulin Centre Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Conservatoire Henri-Dutilleux vous propose une soirée festive autour des musiques traditionnelles et du jazz avec le spectacle Trad’n Jazz.

Les ensembles Trad du Conservatoire de Belfort assureront la première partie avant de laisser place à un concert mêlant violon, vielle à roue, accordéon diatonique, cornemuse, saxophone, guitare électrique, contrebasse et batterie.

Une soirée conviviale et entraînante à partager entre amis ou en famille.

Distribution

Violon Grégoire Durand

Vielle à roue Frédéric Holweck

Accordéon diatonique Cédric Martin

Cornemuse Vincent Belin

Saxophone Laurent Lehmann

Guitare électrique Georges Guy

Contrebasse Laurent Sigrist

Batterie Hervé Berger

Buvette sur place en partenariat avec l’association CHICHE MUSIK.

Organisateur Conservatoire Henri-Dutilleux Grand Belfort. .

Place Jean Moulin Centre Jean Moulin Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr

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English : Trad’n Jazz bal concert

L’événement Trad’n Jazz bal concert Bavilliers a été mis à jour le 2026-05-20 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)