Portes ouvertes à la Ferme Equestre de la Forge Ferme Equestre de la Forge Étueffont dimanche 31 mai 2026.
Ferme Equestre de la Forge 13 Rue de Lamadeleine Étueffont Territoire de Belfort
Gratuit
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
2026-05-31
Au programme:
– Promenades à dos d’âne
– Brossage d’ânes et de poneys
– Tours en calèches
– Tombola
– Artisans et Activités manuelle
– Jeux en libre accès
– Buvette et Tartes flambée et pâtisseries
Petits et grands pourront profiter d’une journée familiale et conviviale autour de la ferme.
Entrée gratuite, certaines activités sont payantes. .
Ferme Equestre de la Forge 13 Rue de Lamadeleine Étueffont 90170 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 83 53 56 fedelaforge@gmail.com
