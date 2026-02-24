Portes ouvertes à la Ferme Equestre de la Forge Ferme Equestre de la Forge Étueffont

Portes ouvertes à la Ferme Equestre de la Forge

Ferme Equestre de la Forge 13 Rue de Lamadeleine Étueffont Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

2026-05-31

Au programme:

– Promenades à dos d’âne

– Brossage d’ânes et de poneys

– Tours en calèches

– Tombola

– Artisans et Activités manuelle

– Jeux en libre accès

– Buvette et Tartes flambée et pâtisseries

Petits et grands pourront profiter d’une journée familiale et conviviale autour de la ferme.

Entrée gratuite, certaines activités sont payantes. .

Ferme Equestre de la Forge 13 Rue de Lamadeleine Étueffont 90170 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 83 53 56 fedelaforge@gmail.com

