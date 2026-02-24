Portes ouvertes à la Ferme Equestre de la Forge Ferme Equestre de la Forge Étueffont

Portes ouvertes à la Ferme Equestre de la Forge Ferme Equestre de la Forge Étueffont dimanche 31 mai 2026.

Portes ouvertes à la Ferme Equestre de la Forge

Ferme Equestre de la Forge 13 Rue de Lamadeleine Étueffont Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Au programme:
– Promenades à dos d’âne
– Brossage d’ânes et de poneys
– Tours en calèches
– Tombola
– Artisans et Activités manuelle
– Jeux en libre accès
– Buvette et Tartes flambée et pâtisseries

Petits et grands pourront profiter d’une journée familiale et conviviale autour de la ferme.

Entrée gratuite, certaines activités sont payantes.   .

Ferme Equestre de la Forge 13 Rue de Lamadeleine Étueffont 90170 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 83 53 56  fedelaforge@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes à la Ferme Equestre de la Forge

L’événement Portes ouvertes à la Ferme Equestre de la Forge Étueffont a été mis à jour le 2026-02-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)