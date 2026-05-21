Suarce

Marché du terroir

Parking Salle communale Suarce Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-09-18 21:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-26 2026-07-03 2026-09-04 2026-09-18

Cette édition 2026 des marchés du terroir sillonnera les communes du Sud Territoire, 1èere édition à SUARCE le vendredi 29/05.

6 dates , 6 communes et une quinzaine de producteurs et artisans: boulanger, apiculteur, savons, bijoux, maraicher, fromager, vannier etc…

Puis s’en suivront:

Bretagne le 12/06

Montbouton le 26/06

Joncherey le 03/07

Florimont le 04/09

Boron le 18/09 .

Parking Salle communale Suarce 90100 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 56 26 07 christine.de.lattin@ccst90.fr

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English : Marché du terroir

L’événement Marché du terroir Suarce a été mis à jour le 2026-05-21 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)