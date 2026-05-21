Marché du terroir Suarce
Marché du terroir Suarce vendredi 12 juin 2026.
Suarce
Marché du terroir
Parking Salle communale Suarce Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-09-18 21:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-26 2026-07-03 2026-09-04 2026-09-18
Cette édition 2026 des marchés du terroir sillonnera les communes du Sud Territoire, 1èere édition à SUARCE le vendredi 29/05.
6 dates , 6 communes et une quinzaine de producteurs et artisans: boulanger, apiculteur, savons, bijoux, maraicher, fromager, vannier etc…
Puis s’en suivront:
Bretagne le 12/06
Montbouton le 26/06
Joncherey le 03/07
Florimont le 04/09
Boron le 18/09 .
Parking Salle communale Suarce 90100 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 56 26 07 christine.de.lattin@ccst90.fr
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English : Marché du terroir
L’événement Marché du terroir Suarce a été mis à jour le 2026-05-21 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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