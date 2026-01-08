FETE DE L’ANE salle des fêtes Suarce
FETE DE L’ANE salle des fêtes Suarce samedi 15 août 2026.
salle des fêtes Rue Principale Suarce Territoire de Belfort
– 80 exposants commerçants et artisans
-Divers animations de rue fanfares/artistes
-manèges et animations pour enfants
-stand de tir à l’arc
-mini moto pour enfants
-trampolines
-exposition d’ânes
-promenades à dos d’âne
-exposition ancien véhicules Pompier de l’association de Vieux-Charmont et divers
– festival musique open air
-buvettes et restaurations tout au long de la journée .
salle des fêtes Rue Principale Suarce 90100 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 69 57 66 comitedesfetessuarce@gmail.com
