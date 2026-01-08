FETE DE L’ANE salle des fêtes Suarce

FETE DE L’ANE

salle des fêtes Rue Principale Suarce Territoire de Belfort

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

– 80 exposants commerçants et artisans

-Divers animations de rue fanfares/artistes

-manèges et animations pour enfants

-stand de tir à l’arc

-mini moto pour enfants

-trampolines

-exposition d’ânes

-promenades à dos d’âne

-exposition ancien véhicules Pompier de l’association de Vieux-Charmont et divers

– festival musique open air

-buvettes et restaurations tout au long de la journée .

salle des fêtes Rue Principale Suarce 90100 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 69 57 66 comitedesfetessuarce@gmail.com

