Fête de l’âne SUARCE (salle des fétes) Suarce
Fête de l’âne SUARCE (salle des fétes) Suarce samedi 15 août 2026.
Suarce
Fête de l’âne
SUARCE (salle des fétes) Rue Principale Suarce Territoire de Belfort
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
La Fête de l’Ane de Suarce c’est une journée de fête et 2 ambiances
– la Fête au village, la Foire et ses nombreuses animations et son corso fleuri
– les Concerts
La Fête au village, la Foire et ses nombreuses animations
Une centaine d’exposants, commerçants et artisans installeront leurs stands, dès 9h du matin, dans la rue principale de Suarce.
Seront présents, comme toutes les années le potier, sabotier, vannier et autres artisans, produits locaux ; ils seront en activité durant cette journée pour faire valoir et connaître leurs dons et talents.
L’ambiance musicale sera assurée par divers fanfares et artistes de rue.
Nouveau A 15h, Profitez du Corso fleuri de la Fête de l’Ane, composé de chars, vélos fleuris et de musique
Pour leur plus grand plaisir, les enfants pourront profiter des promenades à dos d’ânes, manèges, structures gonflables et trampoline, tir à l’arc.
Côté restauration vous pourrez profiter d’une buvette et grill tout au long de la journée et des buvettes seront à disposition sur tout le site. .
SUARCE (salle des fétes) Rue Principale Suarce 90100 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 16 59 21 comitedesfetessuarce@gmail.com
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English : Fête de l’âne
L’événement Fête de l’âne Suarce a été mis à jour le 2026-02-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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