Fête de l’âne SUARCE (salle des fétes) Suarce

Suarce

Fête de l’âne

SUARCE (salle des fétes) Rue Principale Suarce Territoire de Belfort

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

La Fête de l’Ane de Suarce c’est une journée de fête et 2 ambiances

– la Fête au village, la Foire et ses nombreuses animations et son corso fleuri

– les Concerts

La Fête au village, la Foire et ses nombreuses animations

Une centaine d’exposants, commerçants et artisans installeront leurs stands, dès 9h du matin, dans la rue principale de Suarce.

Seront présents, comme toutes les années le potier, sabotier, vannier et autres artisans, produits locaux ; ils seront en activité durant cette journée pour faire valoir et connaître leurs dons et talents.

L’ambiance musicale sera assurée par divers fanfares et artistes de rue.

Nouveau A 15h, Profitez du Corso fleuri de la Fête de l’Ane, composé de chars, vélos fleuris et de musique

Pour leur plus grand plaisir, les enfants pourront profiter des promenades à dos d’ânes, manèges, structures gonflables et trampoline, tir à l’arc.

Côté restauration vous pourrez profiter d’une buvette et grill tout au long de la journée et des buvettes seront à disposition sur tout le site. .

SUARCE (salle des fétes) Rue Principale Suarce 90100 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 16 59 21 comitedesfetessuarce@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de l’âne

L’événement Fête de l’âne Suarce a été mis à jour le 2026-02-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)