Brebotte

Table végétale & éphémère

La Pause Bien-être Brebotte Territoire de Belfort

Tarif : 34 – 34 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Fabienne vous invite à partager un repas unique, 100% végétal, 100% bio et 100% fait maison, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Un moment hors du temps pour se retrouver, découvrir de nouvelles saveurs et simplement prendre le temps d’être ensemble autour de la table ?

Découvrez le menu gourmand et printanier, de quoi vous mettre l’eau à la bouche… ?? .

La Pause Bien-être Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 98 66 pausebienetre90@gmail.com

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English : Table végétale & éphémère

L’événement Table végétale & éphémère Brebotte a été mis à jour le 2026-05-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)