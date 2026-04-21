Atelier Yoga Danse La Pause Bien-être Brebotte

Brebotte

Atelier Yoga Danse

La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte Territoire de Belfort

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Vous avez été nombreux à adorer le premier atelier… alors on a décidé de recommencer !

Le Yoga Danse revient pour un nouveau moment de mouvement, de respiration et de liberté, porté par la musique et le plaisir de bouger ensemble.

Nous explorerons un nouveau flow, pour continuer à se laisser guider par le corps et lâcher le mental.

Une parenthèse de 2h pour se reconnecter à soi, partager, vibrer… et terminer en douceur autour d’un goûter convivial ? .

La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 98 66 pausebienetre90@gmail.com

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English : Atelier Yoga Danse

L’événement Atelier Yoga Danse Brebotte a été mis à jour le 2026-04-21 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)