Les Journées Médiévales de Brebotte Brebotte

3 Rue de la Fontaine Brebotte Territoire de Belfort
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-18
2026-07-16
Les Journées Médiévales sont de retour.
Au programme
Jeudi, vendredi et samedi dès 22h 39ème spectacle historique Son & Lumière.
Possibilité de réserver une formule repas et spectacle à 19h
Vendredi et Samedi de 13h30 à 18h Village médiéval
20 ateliers jeunes public
10 artisans à découvrir
2 nouveaux spectacles médiévaux animés par Guillaume Roche (doublure de Mel Gibbson dans Braveheart) ; tournoi de chevalerie à pied et cheval ; fauconerie
Un événement incontournable du Sud Territoire et du Nord Franche-Comté ! .
3 Rue de la Fontaine Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 42 37
