Les Journées Médiévales de Brebotte Brebotte

Les Journées Médiévales de Brebotte

3 Rue de la Fontaine Brebotte Territoire de Belfort

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-18

2026-07-16

Les Journées Médiévales sont de retour.

Au programme

Jeudi, vendredi et samedi dès 22h 39ème spectacle historique Son & Lumière.

Possibilité de réserver une formule repas et spectacle à 19h

Vendredi et Samedi de 13h30 à 18h Village médiéval

20 ateliers jeunes public

10 artisans à découvrir

2 nouveaux spectacles médiévaux animés par Guillaume Roche (doublure de Mel Gibbson dans Braveheart) ; tournoi de chevalerie à pied et cheval ; fauconerie

Un événement incontournable du Sud Territoire et du Nord Franche-Comté ! .

3 Rue de la Fontaine Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 42 37

