Yin Yoga Sonore La Pause Bien-être Brebotte

Brebotte

Yin Yoga Sonore

La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte Territoire de Belfort

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Une parenthèse de douceur et de lenteur pour ralentir, respirer, relâcher les tensions et profiter de l’été. Des postures de yin yoga accompagnées des vibrations des bols tibétains, carillons et autres sonorités apaisantes pour un véritable voyage intérieur ?? .

La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 98 66 pausebienetre90@gmail.com

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English : Yin Yoga Sonore

L’événement Yin Yoga Sonore Brebotte a été mis à jour le 2026-05-21 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)