Yoga 108 salutations au soleil au son du handpan La Pause Bien-être Brebotte
Yoga 108 salutations au soleil au son du handpan La Pause Bien-être Brebotte dimanche 28 juin 2026.
Brebotte
Yoga 108 salutations au soleil au son du handpan
La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte Territoire de Belfort
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Une matinée de pratique pour prolonger l’énergie du solstice d’été à travers les 108 salutations au soleil ?? une pratique vivifiante et méditative, accompagnée en live par Paul, superbe percussionniste, au son du handpan ?
Après l’effort, le réconfort avec de petites gourmandises offertes après la séance ) .
La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 98 66 pausebienetre90@gmail.com
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English : Yoga 108 salutations au soleil au son du handpan
L’événement Yoga 108 salutations au soleil au son du handpan Brebotte a été mis à jour le 2026-05-21 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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