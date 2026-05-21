Yoga 108 salutations au soleil au son du handpan La Pause Bien-être Brebotte

Brebotte

Yoga 108 salutations au soleil au son du handpan

La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte Territoire de Belfort

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Une matinée de pratique pour prolonger l’énergie du solstice d’été à travers les 108 salutations au soleil ?? une pratique vivifiante et méditative, accompagnée en live par Paul, superbe percussionniste, au son du handpan ?

Après l’effort, le réconfort avec de petites gourmandises offertes après la séance ) .

La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 98 66 pausebienetre90@gmail.com

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English : Yoga 108 salutations au soleil au son du handpan

L’événement Yoga 108 salutations au soleil au son du handpan Brebotte a été mis à jour le 2026-05-21 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)