Mardis d’Auxelles-Haut Auxelles-Haut
Mardis d’Auxelles-Haut Auxelles-Haut mardi 2 juin 2026.
Auxelles-Haut
Mardis d’Auxelles-Haut
Parking du cimetière Auxelles-Haut Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 17:00:00
fin : 2026-08-25 21:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Marché local agrémenté d’animations musicales ou petits spectacles chaque mardis d’été.
Mardi 2 juin Syrano (chanson française, rap)
Mardi 9 juin Maggy Bolle duo (burlesco-comique)
Mardi 16 juin Fête de la musique
Mardi 23 juin 901 Crew & Deejay Age (rap&co)
Mardi 30 juin Big Bearded Kris (blues)
Programme à venir pour juillet et août .
Parking du cimetière Auxelles-Haut 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 12 15 57
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English : Mardis d’Auxelles-Haut
L’événement Mardis d’Auxelles-Haut Auxelles-Haut a été mis à jour le 2026-05-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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