Auxelles-Haut

Mardis d’Auxelles-Haut

Parking du cimetière Auxelles-Haut Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 17:00:00

fin : 2026-08-25 21:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Marché local agrémenté d’animations musicales ou petits spectacles chaque mardis d’été.

Mardi 2 juin Syrano (chanson française, rap)

Mardi 9 juin Maggy Bolle duo (burlesco-comique)

Mardi 16 juin Fête de la musique

Mardi 23 juin 901 Crew & Deejay Age (rap&co)

Mardi 30 juin Big Bearded Kris (blues)

Programme à venir pour juillet et août .

Parking du cimetière Auxelles-Haut 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 12 15 57

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English : Mardis d’Auxelles-Haut

L’événement Mardis d’Auxelles-Haut Auxelles-Haut a été mis à jour le 2026-05-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)