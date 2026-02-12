Rallye nature dans un Refuge LPO

Auxelles-Haut Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 13:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Qu’est-ce qu’un Refuge LPO ? Au programme Tour du jardin en autonomie, quiz sur plusieurs stations et découverte de quelle en sera la faune favorisée par ce milieu ?

Présenté par Bernard Marconot.

RDV de 9 h à 13 h à Auxelles-Haut. Chaque rallye durera une demi-heure Précisez lors de votre inscription via territoire-de-belfort@lpo.fr (attention places limitées) votre horaire de venue de préférence, une confirmation vous sera envoyée ensuite, avec l’adresse exacte de RDV. .

Auxelles-Haut 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rallye nature dans un Refuge LPO

L’événement Rallye nature dans un Refuge LPO Auxelles-Haut a été mis à jour le 2026-02-12 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)