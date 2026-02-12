Oiseaux du printemps à Anjoutey

Anjoutey Territoire de Belfort

Début : 2026-05-30 08:30:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

2026-05-30

Nous découvrirons les oiseaux des forêts et des prairies (mésanges, pics, geais, sittelle torchepot, buse variable, faucon crécerelle, milan noir et/ou royal, alouette des champs, tarier des prés, pie-grièche écorcheur et bien d’autres !

RDV à 8 h 30 au parking de la mairie d’Anjoutey. Retour prévu vers midi. Prévoir des chaussures de marche, des vêtements adaptés aux conditions météorologiques et une paire de jumelles (prêt possible). Réservation non nécessaire.

Activité animée par Dominique Hélin. .

