Visite d’un jardin de plantes aromatiques, sans la vue !, La Cabane aux Herbes, Chaux

Visite d’un jardin de plantes aromatiques, sans la vue ! Vendredi 5 juin, 10h30, 14h30 La Cabane aux Herbes Territoire-de-Belfort

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, La Cabane aux Herbes à Chaux propose deux visites sensorielles d’une heure, à destination des personnes malvoyantes ou non voyantes, accompagnées d’un·e guide, ou en duo avec une personne voyante ayant les yeux bandés.

Ces visites invitent à découvrir les plantes en mettant de côté la vue, pour privilégier les autres sens : le toucher, l’odorat et le goût.

Les participant·es seront amené·es à manipuler les plantes, à sentir leurs parfums, à reconnaître leurs textures et à explorer leurs caractéristiques de manière sensible.

La visite se termine par une dégustation d’infusions à l’aveugle, afin de mieux identifier les notes aromatiques et d’affiner la perception gustative.

Deux créneaux d’une heure sont proposés.

La Cabane aux Herbes Rue des Oiseaux, 90330 Chaux Chaux 90330 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté 0651226156 http://www.la-cabane-aux-herbes.fr http://Facebook.com/la.cabane.aux.herbes [{« type »: « email », « value »: « cabane.aux.herbes@gmail.com »}] La Cabane aux Herbes est une microferme de plantes aromatiques et médicinales certifiée Agriculture Biologique et conduite en permaculture. Elle est située dans le Parc naturel régional des Ballons des Vosges au sud du Ballon d’Alsace. Chloé et Robin, paysans-herboristes et artisans de saveurs et soins botaniques proposent :

– des infusions gastronomiques (plantes composées, sobachas et mugichas aux plantes aromatiques) ;

– des produits d’épicerie fine (épices, condiments, vinaigres, sirops, gelées, sucres aux plantes…) ;

– des hydrolats et synergies ;

– des cosmétiques sains et minimalistes.

La recherche de saveurs botaniques inventives se fait via la sélection et la culture passionnée de plantes originales et de cueillettes sauvages éthiques dans le Massif des Vosges. Des épices pleines de goût et locales, c’est bien possible ! Les cosmétiques aux compositions simples mettent au premier plan les vertus des plantes afin de proposer une routine de soin épurée, axée sur l’essentiel, pour un bien-être authentique et durable. Du jardin à la cabane-atelier, située au cœur des cultures, les plantes expriment tous leurs arômes et effluves complexes. Et bien entendu, tout est réalisé à 4 mains, de manière artisanale de la graine à l’étiquette ! Visites du jardin, balades botaniques et ateliers passionnés autour des plantes sont proposés pour petits et grands. Chaux : suivre la rue des Oiseaux puis tourner à gauche sur le chemin après la voie ferrée puis la 1re à droite | Arrêt de bus à 400 m | Piste cyclable (Belfort-Giromagny)

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, La Cabane aux Herbes à Chaux propose deux visites sensorielles d’une heure, à destination des personnes malvoyantes ou non voyantes, accompagnées d’un·e ou …

© La cabane aux herbes