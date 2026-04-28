Visite guidée du Fort Dorsner Fort Dorsner Giromagny
Visite guidée du Fort Dorsner Fort Dorsner Giromagny dimanche 7 juin 2026.
Giromagny
Visite guidée du Fort Dorsner
Fort Dorsner Chemin du Fort Giromagny Territoire de Belfort
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
C’est l’un des plus étonnants ouvrages militaires de la région. L’ouvrage en grès rose est bien préservé il offre un aperçu complet des choix défensifs opérés à la fin du XIXe siècle. Dominant la vallée de la Savoureuse, la vue panoramique du sommet propose une vue à 360° du Ballon d’Alsace à la Trouée de Belfort.
La visite guidée dure environ 2 heures.
Réservations sur https://www.helloasso.com/associations/association-du-fort-dorsner .
Fort Dorsner Chemin du Fort Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 56 42 70 fort.dorsner@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée du Fort Dorsner
L’événement Visite guidée du Fort Dorsner Giromagny a été mis à jour le 2026-04-28 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)