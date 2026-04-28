Visite guidée du Fort Dorsner Fort Dorsner Giromagny

Giromagny

Visite guidée du Fort Dorsner

Fort Dorsner Chemin du Fort Giromagny Territoire de Belfort

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

C’est l’un des plus étonnants ouvrages militaires de la région. L’ouvrage en grès rose est bien préservé il offre un aperçu complet des choix défensifs opérés à la fin du XIXe siècle. Dominant la vallée de la Savoureuse, la vue panoramique du sommet propose une vue à 360° du Ballon d’Alsace à la Trouée de Belfort.

La visite guidée dure environ 2 heures.

Réservations sur https://www.helloasso.com/associations/association-du-fort-dorsner .

Fort Dorsner Chemin du Fort Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 56 42 70 fort.dorsner@laposte.net

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English : Visite guidée du Fort Dorsner

L’événement Visite guidée du Fort Dorsner Giromagny a été mis à jour le 2026-04-28 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)