Belfortrail Giromagny
Belfortrail Giromagny dimanche 18 octobre 2026.
Giromagny
Belfortrail
Giromagny Territoire de Belfort
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Evénement sportif de l’automne, participez à l’un des 5 tracés dans le sud du Massif des Vosges. Pour les débutants, la Savoureuse est un parcours montagneux abordable de 13 km au départ de Giromagny. Le Girotrail est un itinéraire de 38 km, plus technique où il faut doser son effort. Les trailers chevronnés apprécieront l’exigence du Belfortrail avec son dénivelé positif de 3100.
La Collégienne, 3 km avec 80m de dénivelé pour les jeunes.
Nouveau parcours pour cette 15è édition, la Gentiane. 21 km et 1000m de dénivelé positif. .
Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Belfortrail
L’événement Belfortrail Giromagny a été mis à jour le 2026-05-20 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)