Informations pratiques

Giromagny

Ouverture de saison • Spectacle Conseils aux spectateurs

7 Rue des Casernes Giromagny Territoire de Belfort

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Nouvelle direction, nouvelle saison, nouveaux horizons et nouvelle programmation que nous vous invitons à découvrir dès 18h30 avant le premier spectacle de la saison Conseils aux spectateurs. La soirée se poursuivra avec un verre de l’amitié et quelques amuse-bouche.

Place ensuite à 20h30 au spectacle d’ouverture de saison Conseils aux spectateurs de Jérôme Rouger de la Compagnie La Martingale.

Conseils aux spectateurs

Au théâtre, les spectateurs ont peu conscience de l’influence qu’ils ont sur la qualité d’une représentation. On a rarement entendu des gens dire en sortant d’un spectacle on n’a pas été bons . Et pourtant…

Fort de son expérience de la scène, maîtrisant parfaitement l’art de l’éloquence, Jérôme Rouger livre avec humour une conférence spectaculaire en forme d’étude sur le public et délivre de précieux conseils. .

7 Rue des Casernes Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ouverture de saison • Spectacle Conseils aux spectateurs

L’événement Ouverture de saison • Spectacle Conseils aux spectateurs Giromagny a été mis à jour le 2026-07-09 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)