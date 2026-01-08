FESTIVAL ESCALES EN MUSIQUE

Place des Mineurs Giromagny, Auxelles-Haut, Rougemont-Le-Château Giromagny Territoire de Belfort

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Venez prendre l’art en altitude de Giromagny à Auxelles -Haut en s’arrêtant à Rougemont-Le-château du 21 au 23 août 2026. De merveilleux et talentueux artistes vous attenden avec notamment Marie-Christine Barrault, grande comédienne et actrice, marraine de l’événement. .

Place des Mineurs Giromagny, Auxelles-Haut, Rougemont-Le-Château Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 02 52 62 info@fortenmusique.com

