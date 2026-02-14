Ann & Mary, une archéologie pirate, Théâtre du Pilier, Espace la Savoureuse, Giromagny, Giromagny

Ann & Mary, une archéologie pirate 8 et 9 avril 2027 Théâtre du Pilier, Espace la Savoureuse, Giromagny Territoire-de-Belfort

Théâtre du Pilier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-08T14:00:00+02:00 – 2027-04-08T15:30:00+02:00

Fin : 2027-04-09T20:00:00+02:00 – 2027-04-09T21:30:00+02:00

Un spectacle-enquête interactif mêlant théâtre, archéologie sous-marine, piraterie et musique en direct

Invité en tant que bénévoles de l’expédition archéologique, le public part en pleine mer à la recherche de l’épave du bateau de deux femmes pirates légendaires : Ann Bonny et Mary Read, membres de la bande de Jack Rakham jusqu’à leur arrestation en 1720. Sur le bateau des archéologues, la vie collective est rythmée par les recherches et les plongées. Peu à peu, morceaux d’épaves et objets oubliés remontent à la surface et avec eux, les deux femmes et leur époque…

Par leur audace, leur combattivité, leur nécessité d’aventure et leur goût de la vie en bande, Ann Bonny et Mary Read inspirent, donnent envie de dépasser et vaincre tout ce qui entrave pour voir les choses en grand et à plusieurs, avec le cœur qui palpite et des vents puissants dans les poumons. Nous les célébrerons à travers cette création interactive qui se veut éclairante, sensible et joyeuse, mêlant théâtre et musique en acoustique et en direct (banjo, violon, cajón, chant…).

Durée estimée du spectacle : 1h30

Tout public à partir de 12 ans

Texte Béatrice Bienville pour la compagnie La Multiple

Mise en scène Marion Chobert

Avec Lucile Dirand, Cantor Bourdeaux, Laure Seguette et Louise Baechler

Création musicale Daniel Scalliet

Scénographie Caroline Oriot

Lumière Pauline Guyonnet

Costumes Cécile Choumiloff

Régie générale Louise Baechler

Administration & production Aurélie Cognard

Diffusion Agnès Pichois

Théâtre du Pilier, Espace la Savoureuse, Giromagny 7 rue des casernes Giromagny Giromagny 90200 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté https://www.compagnielamultiple.com/femmespirates

Compagnie La Multiple