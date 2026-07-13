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AGENDA · Giromagny

Unsui Giromagny

mercredi 21 octobre 2026 · Giromagny

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
7 Rue des Casernes
Ville
90200 Giromagny
Département
Territoire de Belfort
Tarif
5 5 Tarif réduit Tarif spécial

Giromagny

Unsui

7 Rue des Casernes Giromagny Territoire de Belfort

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

UNSUI est née d’une envie et d’un besoin de retour à la nature, retrouver la liberté, le bien-être et l’apaisement que peut procurer un bord de mer s’ouvrant sur l’horizon. Unsui est un hymne à l’élément EAU, ses symboles et son lien avec la vie. Un voyage poétique et visuel dans lequel les danseuses naviguent, se transforment et se dévoilent. Tel un pèlerinage, elles déposent le superflu afin de revenir à leur essence humaine.   .

7 Rue des Casernes Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 39 42 

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English : Unsui

L’événement Unsui Giromagny a été mis à jour le 2026-07-13 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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