Unsui Giromagny
mercredi 21 octobre 2026 · Giromagny
Informations pratiques
Giromagny
Unsui
7 Rue des Casernes Giromagny Territoire de Belfort
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
UNSUI est née d’une envie et d’un besoin de retour à la nature, retrouver la liberté, le bien-être et l’apaisement que peut procurer un bord de mer s’ouvrant sur l’horizon. Unsui est un hymne à l’élément EAU, ses symboles et son lien avec la vie. Un voyage poétique et visuel dans lequel les danseuses naviguent, se transforment et se dévoilent. Tel un pèlerinage, elles déposent le superflu afin de revenir à leur essence humaine. .
7 Rue des Casernes Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 39 42
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English : Unsui
L’événement Unsui Giromagny a été mis à jour le 2026-07-13 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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