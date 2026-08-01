34ème fête de Beaurières Beaurières
vendredi 21 août 2026 · Beaurières
Informations pratiques
Beaurières
34ème fête de Beaurières
Le village Beaurières Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-21
vendredi 21 août Accueil rétro des campeurs et apéritif villageois
Samedi 22 août: 10h30 balade auto
15h: expo-photos, concours et enquête
17h30: spectacle de magie
18h30: apéritif musical avecx Justine Desprez
20h: repas
22h: bal folk- buvette & snack
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Le village Beaurières 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 46 37
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English :
Friday, August 21: Welcome party for campers and village aperitif
Saturday, August 22: 10:30 a.m.: Car tour
3:00 p.m.: Photo exhibition, contest, and survey
5:30 p.m.: Magic show
6:30 p.m.: Musical aperitif with Justine Desprez
8:00 p.m.: Dinner
10:00 p.m.: Folk dance—refreshments & snacks
L’événement 34ème fête de Beaurières Beaurières a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme du Pays Diois