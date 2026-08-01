Informations pratiques

Beaurières

34ème fête de Beaurières

Le village Beaurières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-21

vendredi 21 août Accueil rétro des campeurs et apéritif villageois

Samedi 22 août: 10h30 balade auto

15h: expo-photos, concours et enquête

17h30: spectacle de magie

18h30: apéritif musical avecx Justine Desprez

20h: repas

22h: bal folk- buvette & snack

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Le village Beaurières 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 46 37

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English :

Friday, August 21: Welcome party for campers and village aperitif

Saturday, August 22: 10:30 a.m.: Car tour

3:00 p.m.: Photo exhibition, contest, and survey

5:30 p.m.: Magic show

6:30 p.m.: Musical aperitif with Justine Desprez

8:00 p.m.: Dinner

10:00 p.m.: Folk dance—refreshments & snacks

L’événement 34ème fête de Beaurières Beaurières a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme du Pays Diois