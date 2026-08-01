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AGENDA · Beaurières

34ème fête de Beaurières Beaurières

vendredi 21 août 2026 · Beaurières

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
Le village
Ville
26310 Beaurières
Département
Drôme
Tarif

Beaurières

34ème fête de Beaurières

Le village Beaurières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-21

vendredi 21 août Accueil rétro des campeurs et apéritif villageois
Samedi 22 août: 10h30 balade auto
15h: expo-photos, concours et enquête
17h30: spectacle de magie
18h30: apéritif musical avecx Justine Desprez
20h: repas
22h: bal folk- buvette & snack
  .

Le village Beaurières 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 46 37 

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English :

Friday, August 21: Welcome party for campers and village aperitif
Saturday, August 22: 10:30 a.m.: Car tour
3:00 p.m.: Photo exhibition, contest, and survey
5:30 p.m.: Magic show
6:30 p.m.: Musical aperitif with Justine Desprez
8:00 p.m.: Dinner
10:00 p.m.: Folk dance—refreshments & snacks

L’événement 34ème fête de Beaurières Beaurières a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme du Pays Diois