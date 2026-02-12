34ème foire photo Complexe sportif Jacques Gaillard Allauch
34ème foire photo Complexe sportif Jacques Gaillard Allauch dimanche 29 mars 2026.
34ème foire photo
Dimanche 29 mars 2026 de 8h30 à 17h30. Complexe sportif Jacques Gaillard Complexe sportif Jacques Gaillard Traverse de Pié d’Autry Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2026-03-29 08:30:00
fin : 2026-03-29 17:30:00
2026-03-29
Occasion, collection, édition, tirages photographiques.
Editeurs, livres d’auteurs, signatures, portfolios tirages numériques.
Expositions des membres de Phocal et espaces dédiés aux photos Nature.
Nous vous donnons rendez-vous au complexe sportif Jacques Gaillard de Pié d’Autry, chemin des cigales, 13190 Allauch.
Animations de 10h à 15h Utilisation d’une chambre photographique.
Exposition spéciale de photo nature ; Paysages, fleurs, insectes, animaux et macro photo.
Contact et inscriptions Christian Dandreis 06 51 19 19 68. .
Complexe sportif Jacques Gaillard Complexe sportif Jacques Gaillard Traverse de Pié d’Autry Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
English :
Second-hand, collection, edition, photographic prints.
Publishers, authors’ books, signatures, digital print portfolios.
Exhibitions by Phocal members and areas dedicated to Nature photography.
L’événement 34ème foire photo Allauch a été mis à jour le 2026-02-12 par Maison du Tourisme d’Allauch