34ème foire photo Complexe sportif Jacques Gaillard Allauch

34ème foire photo

Dimanche 29 mars 2026 de 8h30 à 17h30. Complexe sportif Jacques Gaillard, Traverse de Pié d'Autry, Allauch, Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 08:30:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Occasion, collection, édition, tirages photographiques.



Editeurs, livres d’auteurs, signatures, portfolios tirages numériques.

Expositions des membres de Phocal et espaces dédiés aux photos Nature.

Nous vous donnons rendez-vous au complexe sportif Jacques Gaillard de Pié d’Autry, chemin des cigales, 13190 Allauch.



Animations de 10h à 15h Utilisation d’une chambre photographique.

Exposition spéciale de photo nature ; Paysages, fleurs, insectes, animaux et macro photo.



Contact et inscriptions Christian Dandreis 06 51 19 19 68. .

Contact: +33 4 91 10 49 20, tourisme@allauch.com

English :

Second-hand, collection, edition, photographic prints.



Publishers, authors’ books, signatures, digital print portfolios.

Exhibitions by Phocal members and areas dedicated to Nature photography.

L’événement 34ème foire photo Allauch a été mis à jour le 2026-02-12 par Maison du Tourisme d’Allauch