Informations pratiques

Cornillé-les-Caves

34ème Marché d’Automne

rue du Ronceray Cornillé-les-Caves Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Rejoignez-nous pour la 34ème édition du marché artisanal d’automne organisé par le comité des fêtes de Cornillé Les Caves

Organisé par le comité des Fêtes de Cornillé Les caves

Producteurs, artisans et artistes se réunissent pour offrir une expérience unique à la population, aux amateurs de trouvailles originales et aux gourmands en quête de bons produits. Une journée haute en couleurs vous attend !

Restauration sur place

Entrée Libre | GRATUIT .

rue du Ronceray Cornillé-les-Caves 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire comitedesfetescornille@gmail.com

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English :

Join us for the 34th edition of the fall craft market organized by the Cornillè Les Caves Festival Committee

L’événement 34ème Marché d’Automne Cornillé-les-Caves a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe