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AGENDA · Cornillé-les-Caves

34ème Marché d’Automne Cornillé-les-Caves

dimanche 4 octobre 2026 · Cornillé-les-Caves

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
rue du Ronceray
Ville
49140 Cornillé-les-Caves
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Cornillé-les-Caves

34ème Marché d’Automne

rue du Ronceray Cornillé-les-Caves Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Rejoignez-nous pour la 34ème édition du marché artisanal d’automne organisé par le comité des fêtes de Cornillé Les Caves
Organisé par le comité des Fêtes de Cornillé Les caves

Producteurs, artisans et artistes se réunissent pour offrir une expérience unique à la population, aux amateurs de trouvailles originales et aux gourmands en quête de bons produits. Une journée haute en couleurs vous attend !

Restauration sur place
Entrée Libre | GRATUIT   .

rue du Ronceray Cornillé-les-Caves 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire   comitedesfetescornille@gmail.com

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English :

Join us for the 34th edition of the fall craft market organized by the Cornillè Les Caves Festival Committee

L’événement 34ème Marché d’Automne Cornillé-les-Caves a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe

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