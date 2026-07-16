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AGENDA · Cornillé-les-Caves

Visite guidée des troglodytes, 22 rue du Ronceray 49140 Cornillé Les Caves, Cornillé-les-Caves

samedi 19 septembre 2026 · 22 rue du Ronceray 49140 Cornillé Les Caves · Cornillé-les-Caves

Visite guidée des troglodytes, 22 rue du Ronceray 49140 Cornillé Les Caves, Cornillé-les-Caves

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
22 rue du Ronceray 49140 Cornillé Les Caves
Adresse
22 rue du Ronceray 49140 Cornillé Les Caves
Ville
49140 Cornillé-les-Caves
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Tarif : 4 euros par personne.

Visite guidée des troglodytes 19 et 20 septembre 22 rue du Ronceray 49140 Cornillé Les Caves Maine-et-Loire

Tarif : 4 euros par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les guides vous accompagneront dans les sites troglodytes de l’association des Compagnons des Caves. Cette dernière œuvre depuis 1986 à la sauvegarde du patrimoine local. Vous découvrirez la vie des agriculteurs des 19ème et 20ème siècles. Vous pourrez mieux percevoir l’extraction de la pierre. Pour le jeune public (de 3 à 12 ans), une racontée sera proposée. Pour les gourmets, des fouées cuites selon la tradition (dans un four à pain) seront aussi proposées à la vente. Les garnitures classiques (beurre, pâte à tartine, rillettes, fromage) seront accompagnées par la « fouée kebab ». La visite est accessible aux personnes à mobilité réduite. Au cœur de ce village de charme, vous pourrez aussi visiter librement les ruelles, l’église et les autres sites ouverts exceptionnellement lors de ce week-end.

22 rue du Ronceray 49140 Cornillé Les Caves 22 rue du Ronceray 49140 Cornillé Les Caves Cornillé-les-Caves 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 63 07 81 83 https://compagnonsdescaves.org/
Les guides vous accompagneront dans les sites troglodytes de l’association des Compagnons des Caves. Cette dernière œuvre depuis 1986 à la sauvegarde du patrimoine local. Vous découvrirez la vie des…

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