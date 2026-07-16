Visite guidée des troglodytes, 22 rue du Ronceray 49140 Cornillé Les Caves, Cornillé-les-Caves

Informations pratiques

Visite guidée des troglodytes 19 et 20 septembre 22 rue du Ronceray 49140 Cornillé Les Caves Maine-et-Loire

Tarif : 4 euros par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les guides vous accompagneront dans les sites troglodytes de l’association des Compagnons des Caves. Cette dernière œuvre depuis 1986 à la sauvegarde du patrimoine local. Vous découvrirez la vie des agriculteurs des 19ème et 20ème siècles. Vous pourrez mieux percevoir l’extraction de la pierre. Pour le jeune public (de 3 à 12 ans), une racontée sera proposée. Pour les gourmets, des fouées cuites selon la tradition (dans un four à pain) seront aussi proposées à la vente. Les garnitures classiques (beurre, pâte à tartine, rillettes, fromage) seront accompagnées par la « fouée kebab ». La visite est accessible aux personnes à mobilité réduite. Au cœur de ce village de charme, vous pourrez aussi visiter librement les ruelles, l’église et les autres sites ouverts exceptionnellement lors de ce week-end.

22 rue du Ronceray 49140 Cornillé Les Caves 22 rue du Ronceray 49140 Cornillé Les Caves Cornillé-les-Caves 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 63 07 81 83 https://compagnonsdescaves.org/

Les guides vous accompagneront dans les sites troglodytes de l’association des Compagnons des Caves. Cette dernière œuvre depuis 1986 à la sauvegarde du patrimoine local. Vous découvrirez la vie des…

©Compagnons des Caves