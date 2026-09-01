Journées Européennes du Patrimoine Maison de Maître La Masselière Cornillé-les-Caves

Informations pratiques

Cornillé-les-Caves

Journées Européennes du Patrimoine Maison de Maître La Masselière

404 route du bas Pouillé Cornillé-les-Caves Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journées européennes du Patrimoine à Cornillé-les-Caves visitez La Maison de Maître La Masselière

Et si une maison racontait quatre siècles de vie, de transmission et d’attachement à la terre ?

À Cornillé-les-Caves, la maison de maître La Masselière ouvre les portes d’un domaine où patrimoine et agriculture avancent depuis toujours côte à côte. Classée Monument historique, cette élégante demeure néoclassique, qui a célébré son bicentenaire en 2022, est habitée par la même famille depuis plus de quatre siècles. Au fil de la visite guidée, les pierres, les dépendances et les paysages prennent une autre dimension grâce aux récits de celles et ceux qui entretiennent ce lieu avec passion.

Le parcours se prolonge jusqu’à la ferme biologique de la Gagnerie, autrefois propriété de l’abbaye du Perray-Neuf. Entre les vestiges d’une ancienne chapelle, les bâtiments agricoles et les produits élaborés sur place, cette découverte révèle les liens étroits entre histoire, savoir-faire et vie rurale.

Informations pratiques Visites guidées gratuites de La Masselière, samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 11 h à 18 h. Parcours jusqu’à la ferme de la Gagnerie avec possibilité de commander les produits de la ferme.

Retrouvez le programme complet des JEP en Anjou Loir & Sarthe en fichier .pdf à télécharger librement ci-dessous .

404 route du bas Pouillé Cornillé-les-Caves 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire bernard.masseliere@gmail.com

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English :

European Heritage Days in Cornillès-les-Caves: Visit La Maison de Maître La Masselière

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Maison de Maître La Masselière Cornillé-les-Caves a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe