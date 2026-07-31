Informations pratiques

Cornillé-les-Caves

Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint Malo

Rue du Ronceray Cornillé-les-Caves Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées européennes du Patrimoine à Cornillé-les-Caves découvrez l’église Saint-Malo

Que raconte une église lorsque l’on prend le temps de la regarder autrement ?

Au cœur de Cornillé-les-Caves, l’église Saint-Malo veille sur le village depuis plus d’un siècle. Derrière sa silhouette néogothique angevine, elle porte pourtant une histoire bien plus ancienne. Édifiée en 1890 sur les plans de l’architecte Beignet, elle succède à un premier sanctuaire du XIIᵉ siècle devenu trop fragile pour traverser le temps. En franchissant ses portes, le regard se laisse guider par l’élégance de son architecture, la lumière qui traverse les vitraux et l’atmosphère paisible qui invite à ralentir.

Cette visite est aussi une belle occasion de parcourir les ruelles de Cornillé-les-Caves, village façonné par le tuffeau, où chaque pierre témoigne d’un patrimoine vivant. Les Journées européennes du Patrimoine offrent l’opportunité de découvrir l’église Saint-Malo dans un parcours plus large, ponctué de rencontres, de sites ouverts exceptionnellement et d’histoires transmises avec passion par celles et ceux qui font vivre la mémoire du territoire.

Informations pratiques Accès libre à l’église Saint-Malo, samedi et dimanche de 10 h à 18 h. Entrée gratuite.

Retrouvez le programme complet des JEP en Anjou Loir & Sarthe en fichier pdf à télécharger librement ci-dessous .

Rue du Ronceray Cornillé-les-Caves 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 45 10 77

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English :

European Heritage Days in Cornillès-les-Caves: Discover the Church of Saint-Malo

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint Malo Cornillé-les-Caves a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe