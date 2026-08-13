Informations pratiques

Santranges

[35 ans de la Maison de Loire du Cher ] Au crépuscule des Sens

Santranges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 21:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Fêtons les 35 ans de la Maison de Loire du Cher… en pleine nature

En pleine nature, à Santranges, entre lumières et sons, vivez une expérience immersive au cœur de la nature.

Au programme

Une balade enchantée au coucher du soleil, où la nature, les lumières et les sons s’unissent pour éveiller vos sens et vous plonger dans une ambiance magique. .

Santranges 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr

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English :

Let’s celebrate the 35th anniversary of the Maison de Loire du Cher… surrounded by nature

L’événement [35 ans de la Maison de Loire du Cher ] Au crépuscule des Sens Santranges a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois