[35 ans de la Maison de Loire du Cher ] Au crépuscule des Sens Santranges
samedi 12 septembre 2026 · Santranges
Informations pratiques
Santranges
[35 ans de la Maison de Loire du Cher ] Au crépuscule des Sens
Santranges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 21:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Fêtons les 35 ans de la Maison de Loire du Cher… en pleine nature
En pleine nature, à Santranges, entre lumières et sons, vivez une expérience immersive au cœur de la nature.
Au programme
Une balade enchantée au coucher du soleil, où la nature, les lumières et les sons s’unissent pour éveiller vos sens et vous plonger dans une ambiance magique. .
Santranges 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr
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English :
Let’s celebrate the 35th anniversary of the Maison de Loire du Cher… surrounded by nature
L’événement [35 ans de la Maison de Loire du Cher ] Au crépuscule des Sens Santranges a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois