35ème édition de la Course des Deux Ponts Nedde
35ème édition de la Course des Deux Ponts Nedde samedi 1 août 2026.
Nedde
35ème édition de la Course des Deux Ponts
Le bourg Nedde Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Depuis un demi siècle la commune de Nedde se mobilise pour offrir 3 jours de fête dans la plus pure tradition des villages Limousin chars fleuris, bal trad, ambiance festive… La course des Deux Ponts, épreuve internationale, à lieu le samedi, en pleine nature, dans le cadre de la Fête de Nedde. Repas avec animation musicale à partir de 20h au parc. Rdv à partir de 16h, dans le bourg. .
Le bourg Nedde 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 98 09 coursedesdeuxponts@ymail.com
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English : 35ème édition de la Course des Deux Ponts
L’événement 35ème édition de la Course des Deux Ponts Nedde a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Lac de Vassivière
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