Nedde

35ème édition de la Course des Deux Ponts

Le bourg Nedde Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Depuis un demi siècle la commune de Nedde se mobilise pour offrir 3 jours de fête dans la plus pure tradition des villages Limousin chars fleuris, bal trad, ambiance festive… La course des Deux Ponts, épreuve internationale, à lieu le samedi, en pleine nature, dans le cadre de la Fête de Nedde. Repas avec animation musicale à partir de 20h au parc. Rdv à partir de 16h, dans le bourg. .

Le bourg Nedde 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 98 09 coursedesdeuxponts@ymail.com

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English : 35ème édition de la Course des Deux Ponts

L’événement 35ème édition de la Course des Deux Ponts Nedde a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Lac de Vassivière