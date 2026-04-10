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35ème édition de la Course des Deux Ponts Nedde

35ème édition de la Course des Deux Ponts Nedde

35ème édition de la Course des Deux Ponts Nedde samedi 1 août 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 87120 Nedde

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Nedde

35ème édition de la Course des Deux Ponts

Le bourg Nedde Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Depuis un demi siècle la commune de Nedde se mobilise pour offrir 3 jours de fête dans la plus pure tradition des villages Limousin chars fleuris, bal trad, ambiance festive… La course des Deux Ponts, épreuve internationale, à lieu le samedi, en pleine nature, dans le cadre de la Fête de Nedde. Repas avec animation musicale à partir de 20h au parc. Rdv à partir de 16h, dans le bourg.   .

Le bourg Nedde 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 98 09  coursedesdeuxponts@ymail.com

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English : 35ème édition de la Course des Deux Ponts

L’événement 35ème édition de la Course des Deux Ponts Nedde a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Lac de Vassivière

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