35ème édition Les Virevoltés festival de rue à Vire Normandie place du château Vire Normandie
35ème édition Les Virevoltés festival de rue à Vire Normandie place du château Vire Normandie mardi 30 juin 2026.
Vire Normandie
35ème édition Les Virevoltés festival de rue à Vire Normandie
place du château Vire Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-30
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-06-30
Les Virevoltés reviennent pour la 35ème édition de leur festival de spectacles de rue à Vire et dans le Bocage pour le plus grand plaisir des spectateurs. Retrouvez prochainement le programme complet sur le site internet des Virevoltés !
Les Virevoltés reviennent pour la 35ème édition de leur festival de spectacles de rue à Vire et dans le Bocage pour le plus grand plaisir des spectateurs. Retrouvez prochainement le programme complet sur le site internet des Virevoltés ! .
place du château Vire Vire Normandie 14500 Calvados Normandie contact@lesvirevoltes.org
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English : 35ème édition Les Virevoltés festival de rue à Vire Normandie
Les Virevoltés are back for the 35th edition of their festival of street shows in Vire and the Bocage, to the delight of their audiences. The full programme will soon be available on the Virevoltés website!
L’événement 35ème édition Les Virevoltés festival de rue à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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