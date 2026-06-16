Fête de la musique La Gare en fête à Vire Normandie Quartier de la gare Vire Normandie samedi 20 juin 2026.

Vire Normandie

Fête de la musique La Gare en fête à Vire Normandie

Quartier de la gare Avenue de la Gare Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

la Gare en fête revient avec tout un programme musical et tout au long de la journée de 14h à 20h, grands jeux. 16h à 22h, marché étoilé, nocturne et festif. Maquillage Lydye et Fée mère tout l’après-midi. Spectacle de marionnettes Jared et Percy, pour tous dès 4 ans jusqu’à 18h. Scène ouverte

la Gare en fête revient avec tout un programme musical et tout au long de la journée de 14h à 20h, grands jeux. 16h à 22h, marché étoilé, nocturne et festif. Maquillage Lydye et Fée mère tout l’après-midi. Spectacle de marionnettes Jared et Percy, pour tous dès 4 ans jusqu’à 18h. Scène ouverte à partir de 18h. Concert du groupe Paisley Flames à partir de 20h. DJ généraliste à partir de 22h. Buvette et restauration .

Quartier de la gare Avenue de la Gare Vire Normandie 14500 Calvados Normandie comitedanimationduquartierdelagare@laposte.net

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English : Fête de la musique La Gare en fête à Vire Normandie

La Gare en fête returns with a full musical programme and all day long: from 2pm to 8pm, great games. 4pm to 10pm, festive night-time star market. Face painting by Lydye and Fée mère all afternoon. Jared and Percy puppet show, for ages 4 and up until 6pm. Open stage

L’événement Fête de la musique La Gare en fête à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-06-11 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie