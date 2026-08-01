Informations pratiques

Cuxac-Cabardès

36ÈME FOULÉES EN MONTAGNE NOIRE & 40ÈME COURSE CHARCUTIÈRE

Cuxac-Cabardès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Journée conviviale de courses à pied, run & bike, marche touristique et nordique au coeur de la Montagne Noire en pleine nature avec Cuxac-Cabardès pour toutes les arrivées.

40ème édition de la célèbre course charcutière de 10km.

Animations gratuites sportives et récréatives pour les enfants de 3-14 ans.

A 8h réalisez la marche touristique, une boucle de 14,5km, de Saissac à Cuxac-Cabardès.

A 9h challengez-vous avec le trail de 24,6km, de Saissac à Cuxac-Cabardès

A 9h participez au Run & Bike de 24,6km de Saissac à Cuxac-Cabardès

A 12h remise des prix à Cuxac-Cabardès

L’après-midi, ce sont les enfants qui peuvent se surpasser dans les courses, à Cuxac-Cabardès

16h15 1000 m Poussins. 3 tours du terrain de foot

16h30 3000 m Benjamins/Minimes. 2 tours dans le village

17h 10 km marche nordique boucles dans le village à partir de cadet

17h45 10 km charcutière boucles dans le village cadets à masters M/F

17h45 10 km charcutière relais boucle dans le village par équipe de 3 relayeurs. Course festive où tout coureur déguisé sera récompensé.

19h15 Remise des prix

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Cuxac-Cabardès 11390 Aude Occitanie +33 6 87 50 97 04 secretariatfmn1@gmail.com

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English :

A fun-filled day of running, run & bike events, sightseeing walks, and Nordic walking in the heart of the Montagne Noire, surrounded by nature, with Cuxac-Cabardès as the finish line for all events.

40th edition of the famous 10-km “charcuterie” race.

Free sports and recreational activities for children ages 3–14.

At 8 a.m.: Take the scenic walk, a 14.5-km loop from Saissac to Cuxac-Cabardès.

At 9 a.m.: Challenge yourself with the 24.6-km trail run from Saissac to Cuxac-Cabardès

At 9 a.m.: Take part in the 24.6-km Run & Bike from Saissac to Cuxac-Cabardès

At 12:00 p.m.: Awards ceremony in Cuxac-Cabardès

In the afternoon, it’s the children’s turn to push themselves to the limit in the races in Cuxac-Cabardès

4:15 p.m. 1,000 m Poussins 3 laps around the soccer field

4:30 p.m. 3,000 m Benjamins/Minimes 2 laps through the village

5:00 PM 10 km Nordic walking loops through the village Cadets and up

5:45 PM 10 km Charcutière loops through the village Cadets to Masters (M/F)

5:45 PM 10 km Charcuterie Relay loop through the village in teams of 3 relay runners. A festive race where every runner in costume will be rewarded.

7:15 PM Awards Ceremony

L’événement 36ÈME FOULÉES EN MONTAGNE NOIRE & 40ÈME COURSE CHARCUTIÈRE Cuxac-Cabardès a été mis à jour le 2026-08-10 par