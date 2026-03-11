36h de Nanteuil

Nanteuil Deux-Sèvres

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

2026-06-06 2026-06-07

Samedi 6 juin

Concours de pétanque

Marche balisée de 8 km

Animations gratuites pour les enfants

Restauration et buvettes sur place

Dimanche 7 juin

Vide grenier Brocante

Marché fermier

Marche balisée de 8 kms

Animations gratuites pour les enfants

Restauration et buvettes sur place .

Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 73 45 32 nanteuilanimation79400@gmail.com

