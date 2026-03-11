36h de Nanteuil Nanteuil
36h de Nanteuil Nanteuil samedi 6 juin 2026.
36h de Nanteuil
Nanteuil Deux-Sèvres
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
2026-06-06 2026-06-07
Samedi 6 juin
Concours de pétanque
Marche balisée de 8 km
Animations gratuites pour les enfants
Restauration et buvettes sur place
Dimanche 7 juin
Vide grenier Brocante
Marché fermier
Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 73 45 32 nanteuilanimation79400@gmail.com
