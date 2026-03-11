36h de Nanteuil Nanteuil

Nanteuil Deux-Sèvres

Samedi 6 juin
Concours de pétanque
Marche balisée de 8 km
Animations gratuites pour les enfants
Restauration et buvettes sur place

Dimanche 7 juin
Vide grenier Brocante
Marché fermier
Marche balisée de 8 kms
Animations gratuites pour les enfants
Restauration et buvettes sur place   .

Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 73 45 32  nanteuilanimation79400@gmail.com

