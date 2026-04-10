37 ÈME ÉDITION BRESCOUDOS BIKE WEEK Quai Jean Miquel Agde

Agde

37 ÈME ÉDITION BRESCOUDOS BIKE WEEK

Quai Jean Miquel LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-08-30

Brescoudos 2026 Rassemblement Moto le rendez-vous incontournable des passionnés de deux-roues.

La 37ᵉ édition de la Brescoudos Bike Week, plus connue sous le nom de Brescoudos 2026 Rassemblement Moto, se déroulera du dimanche 30 août au dimanche 6 septembre 2026. Comme chaque année, le Cap d’Agde accueillera des milliers de motards venus de toute la France et d’Europe pour célébrer la passion des deux-roues dans une ambiance unique.

Une semaine 100 % motos et convivialité

Pendant 8 jours, les participants pourront profiter d’un programme riche et varié

Défilés et cortèges de motos Harley Davidson, Gold Wing, Custom, Trike et bien d’autres modèles emblématiques.

Balades quotidiennes découverte des plus beaux paysages d’Occitanie au guidon de sa machine.

Concerts et animations des soirées festives pour prolonger l’expérience entre motards.

Moments conviviaux repas partagés et rencontres inoubliables autour de la passion des deux-roues.

Brescoudos 2026 l’événement moto du Sud de la France

Le Brescoudos 2026 Rassemblement Moto n’est pas seulement un événement pour les motards, c’est aussi un rendez-vous ouvert au public. Les habitants et visiteurs pourront admirer des centaines de motos customisées et profiter de l’ambiance festive qui envahit les rues.

Que vous soyez passionné de Harley Davidson, amoureux de Gold Wing ou simple curieux, cette semaine exceptionnelle vous promet des sensations fortes et des rencontres mémorables.

#TEMPSFORT

#ÉTÉ .

Quai Jean Miquel LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 89 30 93 contact@brescoudos.com

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English : 37 ÈME ÉDITION BRESCOUDOS BIKE WEEK

Brescoudos 2026 Rassemblement Moto: the must-attend event for two-wheel enthusiasts.

L’événement 37 ÈME ÉDITION BRESCOUDOS BIKE WEEK Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34