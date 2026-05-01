EXPOSITION AGDE GRECQUE, DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES DU RHÔNE AUX PYRÉNÉES LE CAP D’AGDE Agde

Agde

EXPOSITION AGDE GRECQUE, DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES DU RHÔNE AUX PYRÉNÉES

LE CAP D’AGDE 1 avenue des Hallebardes Agde Hérault

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-05-22

Céramiques outils agricoles, objets de culte, éléments de parure, armes et armement militaire, éléments d’architecture, statuaire… sont à découvrir pour comprendre la présence grecque en Occitanie.

Cette exposition vise à faire connaître les témoignages de la présencegrecque en Occitanie, du Rhône aux Pyrénées, mais aussi à révéler les héritages légués par ces influences méditerranéennes ; villes et réseaux urbains sur le littoral et le long des fleuves, circulations routière, fluviale et maritime, exploitation des ressources agricoles (céréales et vins) et minières (cuivre et argent)…

Céramiques, outils agricoles, objets de culte, éléments de parure, armes et armement militaire, éléments d’arcitecture, statuaire… plus d’une centaine d’objets seront exposés, pour la majorité d’entre eux inédits ou rarement au public.

Vernissage jeudi 21 mai à 18h00 .

LE CAP D’AGDE 1 avenue des Hallebardes Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 69 60 musee.ephebe@ville-agde.fr

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English :

Ceramics, agricultural tools, cult objects, items of jewellery, weapons and military weaponry, architectural elements, statuary… are all on display to help you understand the Greek presence in Occitania.

L’événement EXPOSITION AGDE GRECQUE, DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES DU RHÔNE AUX PYRÉNÉES Agde a été mis à jour le 2026-05-07 par 34 ADT34