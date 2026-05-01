GRAND RODÉO CAMARGUAIS LE CAP D’AGDE Agde

Agde

GRAND RODÉO CAMARGUAIS

LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Venez vivre une soirée spectaculaire et 100% camarguaise au cœur des Arènes du Cap d’Agde !

Le Grand Rodéo Camarguais vous promet un moment intense mêlant tradition, sport et adrénaline avec des cavaliers et gardians expérimentés.

Au programme de la soirée

• Rodéo sur taureau

• Jeux gardians traditionnels

• Sauts de cheval à taureau et à cheval

• Vachettes pour les amateurs

• Et la célèbre Junon, la vachette apprivoisée

Un spectacle familial, authentique et plein de sensations fortes, qui met à l’honneur les traditions de la Camargue.

#PRINTEMPS

#ARÈNES .

LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 79 83 arenesducap@gmail.com

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English : GRAND RODÉO CAMARGUAIS

Come and enjoy a spectacular 100% Camargue evening in the heart of the Cap d’Agde arenas!

L’événement GRAND RODÉO CAMARGUAIS Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34