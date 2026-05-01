GRAND RODÉO CAMARGUAIS LE CAP D’AGDE Agde
GRAND RODÉO CAMARGUAIS LE CAP D’AGDE Agde samedi 16 mai 2026.
Agde
GRAND RODÉO CAMARGUAIS
LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde Hérault
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Venez vivre une soirée spectaculaire et 100% camarguaise au cœur des Arènes du Cap d’Agde !
Le Grand Rodéo Camarguais vous promet un moment intense mêlant tradition, sport et adrénaline avec des cavaliers et gardians expérimentés.
Au programme de la soirée
• Rodéo sur taureau
• Jeux gardians traditionnels
• Sauts de cheval à taureau et à cheval
• Vachettes pour les amateurs
• Et la célèbre Junon, la vachette apprivoisée
Un spectacle familial, authentique et plein de sensations fortes, qui met à l’honneur les traditions de la Camargue.
#PRINTEMPS
#ARÈNES .
LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 79 83 arenesducap@gmail.com
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English : GRAND RODÉO CAMARGUAIS
Come and enjoy a spectacular 100% Camargue evening in the heart of the Cap d’Agde arenas!
L’événement GRAND RODÉO CAMARGUAIS Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34