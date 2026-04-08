Agde

VOLCAN AU COUCHER DU SOLEIL

Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-28

Thèmes de l’animation volcanisme, géologie, faune et flore, balade nature et panorama

En gravissant ce célèbre volcan agathois, laissez-vous guider à travers les secrets du volcanisme et les richesses de l’histoire locale. Au sommet, savourez un panorama à couper le souffle et assistez à un coucher de soleil inoubliable sur la Méditerranée.

#ESCAPADE

#SORTIENATURE .

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 accueil@adena-bagnas.fr

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English :

Event themes: volcanism, geology, flora and fauna, nature walks and panoramas

L’événement VOLCAN AU COUCHER DU SOLEIL Agde a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34