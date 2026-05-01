Agde

“GOÛTER DE L’ART” LE FAUVISME AU XXÈME SIÈCLE

place du Jeu de Ballon Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Conférence animée par Isabelle Mas-Reignier.

> Projection commentée suivie d’un goûter participatif

Le fauvisme est un mouvement né vers 1900 autour d’Henri Matisse.

En 1900 Derain, de Vlaminck, Van Dongen exposent ensemble et leurs peintures font scanale on les surnomme les Fauves , parce que les couleurs rugissent dans leurs tableaux. .

place du Jeu de Ballon Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 00 mediathequeagathoise@ville-agde.fr

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English :

Lecture by Isabelle Mas-Reignier.

> Guided screening followed by a snack

L’événement “GOÛTER DE L’ART” LE FAUVISME AU XXÈME SIÈCLE Agde a été mis à jour le 2026-05-16 par 34 ADT34