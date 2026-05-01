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“GOÛTER DE L’ART” LE FAUVISME AU XXÈME SIÈCLE Agde

“GOÛTER DE L’ART” LE FAUVISME AU XXÈME SIÈCLE Agde samedi 23 mai 2026.

Adresse : place du Jeu de Ballon

Ville : 34300 Agde

Département : Hérault

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Agde

“GOÛTER DE L’ART” LE FAUVISME AU XXÈME SIÈCLE

place du Jeu de Ballon Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Conférence animée par Isabelle Mas-Reignier.
> Projection commentée suivie d’un goûter participatif
Le fauvisme est un mouvement né vers 1900 autour d’Henri Matisse.
En 1900 Derain, de Vlaminck, Van Dongen exposent ensemble et leurs peintures font scanale on les surnomme les Fauves , parce que les couleurs rugissent dans leurs tableaux.   .

place du Jeu de Ballon Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 00  mediathequeagathoise@ville-agde.fr

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English :

Lecture by Isabelle Mas-Reignier.
> Guided screening followed by a snack

L’événement “GOÛTER DE L’ART” LE FAUVISME AU XXÈME SIÈCLE Agde a été mis à jour le 2026-05-16 par 34 ADT34

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