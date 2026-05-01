“GOÛTER DE L’ART” LE FAUVISME AU XXÈME SIÈCLE Agde
“GOÛTER DE L’ART” LE FAUVISME AU XXÈME SIÈCLE Agde samedi 23 mai 2026.
Agde
“GOÛTER DE L’ART” LE FAUVISME AU XXÈME SIÈCLE
place du Jeu de Ballon Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Conférence animée par Isabelle Mas-Reignier.
> Projection commentée suivie d’un goûter participatif
Le fauvisme est un mouvement né vers 1900 autour d’Henri Matisse.
En 1900 Derain, de Vlaminck, Van Dongen exposent ensemble et leurs peintures font scanale on les surnomme les Fauves , parce que les couleurs rugissent dans leurs tableaux. .
place du Jeu de Ballon Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 00 mediathequeagathoise@ville-agde.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lecture by Isabelle Mas-Reignier.
> Guided screening followed by a snack
L’événement “GOÛTER DE L’ART” LE FAUVISME AU XXÈME SIÈCLE Agde a été mis à jour le 2026-05-16 par 34 ADT34
À voir aussi à Agde (Hérault)
- JEU DE PISTE SUR LA BIODIVERSITÉ LE CAP D’AGDE Agde 20 mai 2026
- SORTIE DE RÉSIDENCE – THÉSÉE Agde 22 mai 2026
- EXPOSITION AGDE GRECQUE, DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES DU RHÔNE AUX PYRÉNÉES LE CAP D’AGDE Agde 22 mai 2026
- THÉSÉE SORTIE DE RÉSIDENCE Agde 22 mai 2026
- SORTIE NATURE PLANTES COMESTIBLES DU PETIT BAGNAS ET BUFFET SAUVAGE Maison de la Réserve Agde 23 mai 2026