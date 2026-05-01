UN SUCCÉS FOU Rond-point Carré d’As Agde

Agde

UN SUCCÉS FOU

Rond-point Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Théâtre-comédie de Sébastien Castro.

Avec Sébastien Castro, Guillaume Clérice, Raïsa Mariotti, Julia Gallaux, Benoît de Meyrignac et Martin de Geoffroy

Simon, Océane et Antoine ne se connaissent pas.

Pourtant, ils ont deux points communs ils sont seuls et fauchés.

Un soir d’été, ils vont passer la soirée dans un même immeuble, à trois étages différents, les uns au-dessus des autres.

Alors, les planètes vont s’aligner…

Et ce soir, ils auront un succès fou !

Après Une idée géniale , la pièce aux 2 Molières- dont celui de la meilleure comédie en 2023 présentée au Palais des Congrès le 2 mars 2024, retrouvez la toute nouvelle comédie de Sébastien Castro, mise en scène par José Paul !

> mise en scène, José Paul assisté de Guillaume Rubeaud

> lumières, Laurent Béal

> musique, Michel Winogradoff

> costumes, Marie Credou

> décors , Citronelle Dufay

> production, UNE IDÉE GÉNIALE & ZODA PRODUCTIONS en accord avec MA TOURNÉE

#SAISONCULTURELLE .

Rond-point Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 65 80 direction.culture-@ville-agde.fr

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English : UN SUCCÉS FOU

Theatre-comedy by Sébastien Castro.

L’événement UN SUCCÉS FOU Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34