Agde

AGDE, PHOTOGRAPHIES D’HIER , REGARDS D’AUJOURD’HUI

rue Louis Bages Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-05-12

Comment raconter le temps qui passe tandis que les paysages évoluent, la ville se transforme et que même ses habitants changent?

Les Archives Municipales d’Agde proposent une balade à travers le temps dans Agde, en faisant revivre les clichés du passé et en rephotographiant en 2026, les angles de vue exacts que les photographes avaient capturés à différentes époques.

Cette exposition est également l’occasion de remettre en lumière les précurseurs de la photographie, ceux qui , au XIXème siècle, ont décidé d’adopter ce nouveau moyen d’expression artistique.

Installés à partir des années 1860, ils ont permis de conserver la mémoire d’Agde et de ses habitants.

Photographies d’anonymes ou paysages immuables, ils racontent, à leur manière, l’histoire de notre belle ville, de ses quartiers et de ses habitants.

> Inauguration le mardi 12 mai, 18h00

#EXPOSITION .

rue Louis Bages Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 65 80 direction.culture-@ville-agde.fr

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English :

How do you tell the story of the passage of time as landscapes evolve, cities transform and even their inhabitants change?

L’événement AGDE, PHOTOGRAPHIES D’HIER , REGARDS D’AUJOURD’HUI Agde a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 ADT34