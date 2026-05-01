LES BUNKERS DE LA TAMARISSIÈRE COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 Parking Antoine Groignard Agde

Agde

LES BUNKERS DE LA TAMARISSIÈRE COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

Parking Antoine Groignard 4, rue Commandant Malet Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

1942, l’Allemagne envahit la Zone Libre et ordonne la construction des bunkers du “Mur de Méditerranée”. A Agde, il en reste une trentaine sur la centaine construite.

Reconstitution de la seconde guerre mondiale et visite des bunkers.

1942, face à l’avancée des Alliés en Afrique du Nord, l’Allemagne envahit la Zone Libre et ordonne la construction des bunkers du “Mur de Méditerranée”. A Agde, il en reste une trentaine sur la centaine construite.

Tout au long de la journée, reconstitution de la seconde guerre mondiale et visite des bunkers. .

Parking Antoine Groignard 4, rue Commandant Malet Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 22 60 51 83 agdehistoire3945@yahoo.fr

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English : LES BUNKERS DE LA TAMARISSIÈRE COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

in 1942, Germany invaded the Free Zone and ordered the construction of the Mediterranean Wall bunkers. In Agde, around thirty of the hundred or so bunkers built remain.

Re-enact the Second World War and visit the bunkers.

L’événement LES BUNKERS DE LA TAMARISSIÈRE COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 Agde a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 ADT34