RANDONNEE LE BELVEDERE DES FALAISES VOLCANIQUES Agde Hérault

RANDONNEE LE BELVEDERE DES FALAISES VOLCANIQUES A pieds Facile

RANDONNEE LE BELVEDERE DES FALAISES VOLCANIQUES Rond Point du Carré d’As 34300 Agde Hérault Occitanie

Durée : 120 Distance : 730.0 Tarif :

Rendez-vous en terres volcaniques !

Dépaysement total assuré au cœur de la côte littorale basaltique du Cap d’Agde.

Découvrez la plage de sable noir de la Grande Conque, les falaises volcaniques de la chaîne des Puys d’Auvergne qui se posent sur la palette de bleus et eaux translucides de la Mer Méditerranée.

English : RANDONNEE LE BELVEDERE DES FALAISES VOLCANIQUES

Rendez-vous en terres volcaniques !

Dépaysement total assuré au cœur de la côte littorale basaltique du Cap d’Agde.

Découvrez la plage de sable noir de la Grande Conque, les falaises volcaniques de la chaîne des Puys d’Auvergne qui se posent sur la palette de bleus et eaux translucides de la Mer Méditerranée.

Italiano :

Appuntamento in terre vulcaniche !

Un cambio totale di scenario è garantito nel cuore della costa basaltica di Cap d’Agde.

Scoprite la spiaggia di sabbia nera della Grande Conque, le scogliere vulcaniche della catena dei Puys d’Auvergne che si stagliano sulla tavolozza dei blu e delle acque traslucide del Mar Mediterraneo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Hérault Tourisme