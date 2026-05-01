CLOCLO MANIA FEVER LE CAP D’AGDE Agde
CLOCLO MANIA FEVER LE CAP D’AGDE Agde samedi 9 mai 2026.
Agde
CLOCLO MANIA FEVER
LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Le spectacle hommage ultime à Claude François arrive aux Arènes du Cap d’Agde !
Préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle avec “Cloclo Mania Forever”, le Tribute Tour 2026 qui rend hommage à l’icône de la chanson française.
Yannick Bons, accompagné de ses artistes et musiciens, vous propose une expérience immersive en live retraçant les plus grands succès de Claude François.
Un show spectaculaire
Jusqu’à 14 artistes sur scène
Costumes, danseurs et musiciens
Les plus grands tubes Le Mal Aimé, Alexandrie Alexandra, Comme d’habitude…
Plongez dans l’univers inoubliable de Cloclo pour un moment de nostalgie, d’émotion et de fête !
#CONCERT
#ÉTÉ
#ARÈNES .
LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde 34300 Hérault Occitanie
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English : CLOCLO MANIA FEVER
The ultimate Claude François tribute show arrives at the Cap d’Agde arenas!
L’événement CLOCLO MANIA FEVER Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34
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