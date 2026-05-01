CLOCLO MANIA FEVER LE CAP D’AGDE Agde

Agde

CLOCLO MANIA FEVER

LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Le spectacle hommage ultime à Claude François arrive aux Arènes du Cap d’Agde !

Préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle avec “Cloclo Mania Forever”, le Tribute Tour 2026 qui rend hommage à l’icône de la chanson française.

Yannick Bons, accompagné de ses artistes et musiciens, vous propose une expérience immersive en live retraçant les plus grands succès de Claude François.

Un show spectaculaire

Jusqu’à 14 artistes sur scène

Costumes, danseurs et musiciens

Les plus grands tubes Le Mal Aimé, Alexandrie Alexandra, Comme d’habitude…

Plongez dans l’univers inoubliable de Cloclo pour un moment de nostalgie, d’émotion et de fête !

#CONCERT

#ÉTÉ

#ARÈNES .

LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde 34300 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CLOCLO MANIA FEVER

The ultimate Claude François tribute show arrives at the Cap d’Agde arenas!

L’événement CLOCLO MANIA FEVER Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34