VINOCAP HERAULT SUD DE FRANCE L’OCCITANIE Agde

Tous les vins du sud à déguster !

Venez à la rencontre de 100 producteurs des communes du territoire Hérault Méditerranée et des vignobles les plus prestigieux de notre région.

L’agglo Hérault Méditerranée et l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée organisent, en partenariat avec la Région Occitanie et le Département de l’Hérault, la 17ème édition de VINOCAP Hérault Sud de France sur les quais du Centre-Port du Cap d’Agde les jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16mai, de 10h à 20h.

La Route des Vignerons et des Pêcheurs, association qui réunit plus de 60 domaines et caves coopératives de l’agglo, et l’Association des Commerçants du Centre-Port (ADEC) est également mobilisée pour ce plus grand salon oenotouristique à ciel ouvert du Sud de la France qui illustre l’art de vivre et la convivialité de la destination Cap d’Agde Méditerranée.

Avec le pass dégustation à 5 €, l’amateur de bons vins bénéficie d’un verre sérigraphié VINOCAP pour déguster 5 vins de son choix et découvrir ainsi la richesse et la diversité des AOP et IGP du territoire dans un cadre unique.

Vinocap, c’est aussi l’occasion de découvrir les produits gastronomiques Sud de France qui s’accorderont à merveille avec la dégustation des vins de nos différents terroirs et de ceux de la région.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

English : VINOCAP HERAULT SUD DE FRANCE L’OCCITANIE

All the wines of the south to taste!

Come and meet 100 producers from the communes of the Hérault Méditerranée area and the most prestigious vineyards in our region.

